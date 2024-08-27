

Депутат: Поддержка правящей партии не доходит даже до 27-28%, а в Тбилиси - и того меньше

27.08.2024 13:12





По заявлению депутата парламента Грузии от «Гахария – За Грузию» Анны Бучукури, согласно внутреннему исследованию «Грузинской мечты», правящая партия по рейтингу находится «на историческом минимуме».



По словам Бучукури, сегодня поддержка «Мечты» в масштабе Грузии не достигает даже 27-28 процентов, а в случае она составляет 20-21%.



Как пояснила депутат, «Грузинская мечта» не публикует результаты этого исследования.



«Если отбросить все в сторону, то, когда у «Мечты» был лучший период правления, она и тогда не брала 50% в пропорциональных [выборах]. Это сейчас просто смешно. Их цель состоит в том, чтобы успокоить своих членов. Вы знаете, что у них конкуренция – кто кого опередит и т. д. Вот так они лгут и утешают друг друга», - заявила Бучукури.



Что касается данного правящей партией обещания придать суду «Национальное движение», то Бучукури отметила, что юридически это является ложью.



«Юридически – это ложь, потому что для этого не требуется конституционного большинства. Но это ложь политически и по существу, поскольку сегодня половина «Мечты» — это «Нацдвижение», - заявила Бучукури.





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