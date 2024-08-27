

Чиаберашвили: Если и есть что-то непрозрачное в стране, так это черные деньги коррупционных схем «Грузинской мечты»

27.08.2024 15:41





Если и есть что-то непрозрачное в стране, так это черные деньги коррупционных схем «Грузинской мечты», и это подтвердилось известными «колл-центрами». Именно так они финансируют свою избирательную кампанию, направленную на раскол грузинского народа и противопоставление людей. Наша кампания прозрачна и направлена ​​на проблемы грузинского народа, - заявил внешнеполитический секретарь «Единства – Национального движения» Зураб Чиаберашвили.



По его оценке, грузинский народ сделает правильный выбор в пользу европейского процветания.



«Если и есть что-то непрозрачное в стране, так это черные деньги коррупционных схем «Грузинской мечты», и это еще раз подтвердилось известными «колл-центрами», находящимися в их ведении, и так они финансируют свою избирательную кампанию, направленную на раскол грузинского народа и противопоставление людей.. Наша кампания прозрачна, направлена ​​на проблемы грузинского народа. Мы глубоко убеждены, что грузинский народ сделает правильный выбор в пользу европейского процветания, а не бедности и изоляции. Также очень важно отметить, что наши друзья не поддерживают какую-либо политическую партию, а находятся на стороне грузинского народа и поддерживают выбор грузинского народа. Этот выбор – ЕС, европейское процветание Грузии», - заявил Зураб Чиаберашв





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