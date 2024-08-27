

Хвичия: «Гирчи» пойдет на выборы самостоятельно

27.08.2024 15:41





Как я могу доверять государственному контролеру в стране, где нет суда, и я знаю, что как решит один человек, так все и будет? - заявил один из лидеров «Гирчи» Яго Хвичия, комментируя брифинг главы Антикоррупционного бюро Грузии Раждена Купрашвили.



По его словам, они не ожидали, что кто-то скажет что-то о сокрытии финансов, поскольку это доступно всем гражданам.



«Наши финансы публичны. Все выложено в интернете и доступно всем гражданам с момента со дня учреждения. Поэтому мы не ожидали, что нам каким-то образом кто-то скажет, что мы скрываем свои финансы.



Вообще как может быть в прозрачности что-то отдельно взятое. Просто, не всегда годится прозрачность во всем. Но в отношении финансов политических партий этот вопрос ясно, что не стоит. Проще говоря, самая непрозрачная партия, которая существует — это «Грузинская мечта», а затем «Национальное движение», как действующая, так и бывшая партии власти. Когда эти люди говорят о непрозрачности, это немного несерьезно», - заявил Хвичия.



Кроме того, Яго Хвичия сказал и о том, собирается ли он объединяться с какой-либо политической партией к выборам. Он отметил, что «Гирчи» пойдет на выборы под 36 номером и самостоятельно.



«Гирчи» идет на выборы под 36-м номером и самостоятельно. Поэтому я не знаю, что вызывает такое волнение, каждый раз, когда мои коллеги устраивают новый политический брак, меня спрашивают, собираюсь ли я сделать то же самое, и наш ответ на это всегда был один и тот же – мы просим людей закрасить цифру 36, а не обводить каких-то странных людей, чтобы они вошли в парламент. Мы не собираемся ни с кем перегруппировываться», - заявил Яго Хвичия.



Для справки, по заявлению главы Антикоррупционного бюро Грузии Раждена Купрашвили, оппозиционные партии не раскрывают свое финансирование полностью или частично.





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