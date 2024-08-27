

Давид Матикашвили о заявлении антикоррупционной службы

27.08.2024 15:42





Сегодняшний брифинг главы антикоррупционной службы является подтверждением того, о чем неоднократно заявляла правящая команда, - заявил журналистам первый заместитель председателя комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Давид Матикашвили.



По его словам, отдельные политические силы, в основном радикальная оппозиция, используют сектор НПО для финансирования своей политической деятельности незаконно и нелегально, что прямо запрещено действующим законодательством.



«Налицо еще один предполагаемый факт мошенничества… Все, кто хочет участвовать в политических процессах, обязан принять ответственность, определенную законодательством», - заявил Давид Матикашвили.



Говоря на эту же тему, депутат «Грузинской мечты» отметил, что, в отличие от других партий, «Грузинская мечта» скрупулезно соблюдает все правила, предусмотренные действующим законодательством.



«В отличие от других партий, «Грузинская мечта» скрупулезно соблюдает все правила, предусмотренные действующим законодательством. Подаваемые декларации полностью прозрачны, финансисты соответственно указаны. Никто не сможет найти ни одного нарушения», - заявил Матикашвили.



Для справки, по заявлению главы Антикоррупционного бюро Грузии Раждена Купрашвили, оппозиционные партии не раскрывают свое финансирование полностью или частично.





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