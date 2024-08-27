

Чихладзе: Любое перечисление в налоговой системе очень хорошо видно уже 15 лет

27.08.2024 15:42





Любой источник финансирования прозрачен и ни один цент не может быть переведен так, чтобы он не был виден в системе. Если такое было сказано, то это ложь! – об этом один из лидеров «Единства – Национального движения» Серго Чихладзе заявил в беседе с журналистами, реагируя на заявление главы Антикоррупционного бюро Грузии Раждена Купрашвили о том, что оппозиционные партии не раскрывают финансирование полностью или частично, а их избирательные кампании и деятельность могут финансироваться зарубежными донорскими организациями или другими источниками.



Вместе с тем, как отметил Серго Чихладзе, любое перечисление в налоговой системе очень хорошо видно уже 15 лет, и это могут увидеть все, особенно соответствующая структура.



«Любой источник финансирования прозрачен и ни один цент не может быть переведен так, чтобы он не был виден в системе. Если такое было сказано, то это ложь! Советую Антикоррупционному бюро хорошо расследовать, на какие средства Каладзе летал на шопинг в Дубаи, Милан и Париж. На какие средства семья Ираклия Гарибашвили летала в Европу, а затем в США, когда он был премьер-министром? И как так происходит, что леса, поля и луга, принадлежащие государству, оказываются в собственности Гарибашвили, Папуашвили и других. Пусть ответит на то, что известно общественности. Что касается перечислений и финансирования, то любое перечисление в налоговой системе очень хорошо видно уже 15 лет, и это могут увидеть все, особенно соответствующая структура», - заявил Серго Чихладзе.



Для справки, по заявлению главы Антикоррупционного бюро Грузии Раждена Купрашвили, оппозиционные партии не раскрывают свое финансирование полностью или частично. По его мнению, неполная прозрачность финансирования представляет угрозу справедливому избирательному процессу. Кроме того, по его словам, избирательные кампании и деятельность оппозиционных партий могут финансироваться за счет иностранных донорских организаций или других источников, которые, в свою очередь, платят деньги неправительственным организациям, связанным с этими политическими партиями.





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