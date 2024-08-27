

Яго Хвичия: Наше финансирование публичное, информация о нем есть в интернете и доступна для всех граждан

27.08.2024 15:44





По заявлению члена «Гирчи» Яго Хвичия, финансирование «Гирчи» является публичным и информация о нем доступна каждому.



Яго Хвичия прокомментировал заявление главы Антикоррупционного бюро Раждена Купрашвили, согласно которому, в результате проведенного бюро мониторинга установлено, что оппозиционные партии полностью или частично не раскрывают свое финансирование.



По словам Хвичия, самыми непрозрачными партиями в стране являются «Грузинская мечта» и «Национальное движение».



«Наше финансирование является публичным. Информация о нем есть в интернете и доступна всем гражданам с момента основания партии. Поэтому мы не ожидали, что кто-то нам скажет, что мы скрываем свои финансы. Нас можно обвинять во всем, но что у нас много финансов и мы их скрываем, мы не принимаем такие обвинения. Что касается доверия, то как можно доверять государственному контролеру в стране, где не существует суда, и что все происходит так, как решит один человек.



Самая непрозрачная партия — это «Грузинская мечта», а затем «Национальное движение» как действующие, так и бывшие государственные партии. Когда эти люди говорят о непрозрачности других, это выглядит немного несерьезно», — заявил Яго Хвичия.



Как заявил на брифинге глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашивили, в результате проведенного бюро мониторинга установлено, что политические партии, в частности: «Европейская Грузия — Движение за свободу», «Да Европе — Стратегия Агмашенебели», «Национальное движение», «Гирчи — Больше свободы», «Сильная Грузия – Лело, за народ, за свободу!», «Элене Хоштария – Дроа» и «Ахали эртоба – Гварамия, Мелия» – не раскрываю свое финансирование полностью или частично.





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