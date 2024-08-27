|
|
|
Ираклий Кобахидзе встретился с новым послом Великобритании в Грузии
27.08.2024 15:45
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с новым послом Великобритании в Грузии Гарретом Уордом.
Информацию распространяет правительство Грузии.
На встрече ознакомительного характера разговор коснулся существующего стратегического партнерства между Грузией и Великобританией и перспектив будущего сотрудничества.
Глава правительства поблагодарил Великобританию и Гаррета Уорда за решительную поддержку суверенитета, территориальной целостности и политики непризнания Грузии и пожелал ему успехов в дипломатической миссии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна