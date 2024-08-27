

Ираклий Кобахидзе встретился с новым послом Великобритании в Грузии

27.08.2024 15:45





Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с новым послом Великобритании в Грузии Гарретом Уордом.



Информацию распространяет правительство Грузии.



На встрече ознакомительного характера разговор коснулся существующего стратегического партнерства между Грузией и Великобританией и перспектив будущего сотрудничества.



Глава правительства поблагодарил Великобританию и Гаррета Уорда за решительную поддержку суверенитета, территориальной целостности и политики непризнания Грузии и пожелал ему успехов в дипломатической миссии.





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