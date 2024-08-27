

Оппозиция реагирует на очередное предвыборное послание «Грузинской мечты»

27.08.2024 16:10





Почетный председатель правящей «Грузинской мечты», миллиардер Бидзина Иванишвили обратился к жителям муниципалитета Амбролаури в рамках предвыборного регионального тура «Грузинской мечты» 25 августа. Как и на последней подобной встрече в Мцхета, Иванишвили в Амбролаури также выступал отдельно от своих коллег, через пуленепробиваемое стекло. Обращение Иванишвили в Амбролаури было практически идентичным его предыдущему выступлению в Мцхета.



Ана Нацвлишвили, «Лело», коалиция «Сильная Грузия»: «Бидзина Иванишвили и его Грузинская мечта служат России. После того как именно Иванишвили по указке России закрыл для Грузии дверь Евросоюза и сознательно остановил переговоры о полноправном членстве Грузии в Евросоюзе, Иванишвили переходит к следующему этапу плана: а именно, очевидно, что Бидзина Иванишвили намерен признать Абхазию в обмен на гарантии сохранения власти. Это российский план признания Абхазии и предательства Грузии».



Зураб Чиаберашвили, «Единое национальное движение», коалиция «Единство – ради спасения Грузии»: «Все, что мы слышим от «Грузинской мечты», показывает только одно – это слабость. Они чувствуют надвигающееся поражение, видят, что проиграют эти выборы, и, естественно, теперь они отчаянно пытаются мобилизовать хотя бы небольшую часть своих сторонников… Единственная риторика, которая есть у них, это риторика насилия и анонсирование диктатуры, но мы должны хорошо понимать, что грузинский народ решил двигаться в сторону Европейского Союза и что ЕС и диктатура, объявленная «Грузинской мечтой», несовместимы друг с другом».



Ника Мелиа, «Ахали», «Коалиция за перемены»: «Бидзина Иванишвили просто говорит то, что он может. Много людей обязательно придут (на выборы), я согласен, но (чтобы голосовать) не за него, а против него. С одной стороны, он утешает своих сторонников, с другой – пытается получить согласие людей, что, если, например, представитель региона будет записан от имени «Грузинской мечты» на 73-м месте в избирательном списке, этот человек уже не верит, что попадет в Парламент, и поэтому Иванишвили пытается убедить и эту категорию, что придет к власти с конституционным большинством».



Иаго Хвичия, «Гирчи»: «Грузинская мечта» имела конституционное большинство, и если она хотела вернуть Абхазию или запретить Национальное движение, у нее была такая возможность и до этого, просто сейчас, когда Грузинская мечта не сможет взять конституционное большинство, они скажут, что мы не можем выполнить обещание, потому что не можем получить конституционное большинство, а на самом деле их цель — остаться у власти, а не получить конституционное большинство».



Роман Гоциридзе, «Еврооптимисты»: «Предвыборные «вояжи» «Грузинской мечты», то, что они ездят из села в село и делают заявления, можно назвать презентацией их программы, название которой может звучать так – программа предательства. Они прямо предают интересы страны, Конституцию… Возможно, они готовят общественность к тому, что из Конституции Грузии могут быть исключены обязательства по вступлению в НАТО и Евросоюз; Или даже можно признать Абхазию и создать какое-то совместное государство. Делаются очень непонятные и абсурдные заявления, а главное, все выступления категорически направлены против наших западных партнеров. Они возвращают страну на российскую орбиту».



Ана Бучукури, «Гахария – за Грузию»: «Вопросы, которые они перечислили – суд над партией, расследование преступлений «Национального движения» – не нуждаются в конституционном большинстве. Это лишь доказывает, что вся «мечтательная» пропаганда и предвыборная кампания построены на лжи и недостоинстве. Власть, не имеющая легитимности, чтобы давать позитивные обещания, потерпела поражение, она сейчас переживает болезненный этап смирения с этим поражением».



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