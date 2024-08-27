

Россия не скрывает желания видеть «Грузинскую мечту» во власти в Грузии

27.08.2024 16:32





Россия хотела бы предотвратить попытки цветной революции в Грузии, публикуя имеющиеся на этот счет разведданные. Об этом заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, комментируя опубликованное накануне службой предупреждение.



«Тот факт, что СВР предавала гласности информацию, которую [мы] добывали и добываем о враждебной деятельности не только западных спецслужб, но и государственных органов, таких как Госдеп США – это мы делаем для того, чтобы внести свой вклад в предотвращение попыток проведения «цветной революции» в Грузии», – отметил он.



Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России опубликовало сообщение, где отмечалось, что США готовятся устроить «тбилисский майдан», чтобы не допустить победу партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах 26 октября.



Указывалось, что на «тбилисском майдане» планируется обнародовать «доказательства фальсификаций» при голосовании, объявить о непризнании итогов выборов и потребовать смены власти.



«Правоохранительные органы будут провоцироваться на силовое подавление протестов. При этом американцы заранее прорабатывают варианты «беспощадного» политического и экономического реагирования на «избыточное» применение властями силы против «мирных граждан», – подчеркивали в СВР.





Генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе 26 августа заявил, что он и без России прекрасно осведомлен о планах неправительственных организаций и оппозиции.



«Для чего нужны донесения российской разведки или спецслужб, если оппозиционеры выходили и прямо проповедовали революцию? Финансирование, которое якобы поступило на обучение детей, страдающих тяжелой деменцией, уходили на известные проекты по подготовке революции в стране. Вот скажите, зачем мне заявление разведки другой страны?! Они прямо говорили об этом по телевизору. Я же не выдумываю? Неправительственные организации вышли, сказали, что правительство должно уйти в отставку, и они устраивают революцию», – сказал Каладзе.



В грузинской оппозиции заявили, что схожесть описанных планов с недавними заявлениями премьера Ираклия Кобахидзе о вмешательстве США свидетельствуют о безусловной поддержке правящей партии со стороны России.





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