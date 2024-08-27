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До 67 тысяч граждан Грузии находятся на консульском учете
27.08.2024 18:01
Около 67 тысяч граждан Грузии находятся на консульском учете. Информацию об этом публикует МИД в ответ на депутатский запрос.
В частности, по данным ведомства, по состоянию на 2 августа 2024 года на консульском учете находятся 66 809 граждан Грузии.
По данным министерства, из них 65 216 взрослых и 1 593 несовершеннолетних.
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