

«Площадь Свободы»: Позорно и печально сегодняшнее заявление Антикоррупционного бюро

27.08.2024 19:37





Движение «Площадь Свободы» называет заявление, сделанное сегодня Антикоррупционным бюро, «позорным и печальным» и заявляет, что обвинения, прозвучавшие в адрес организации, «ложны и вредны».



Как отмечается в распространенном «Площадью Свободы» заявлении, все это является попыткой подорвать их авторитет и репутацию.



«Очень позорно и печально сегодняшнее заявление Антикоррупционного бюро по заданию «Грузинской мечты». Ражден Купрашвили лжет, эти обвинения ложны и вредны.



Нападки «Грузинской мечты» — это не что иное, как преднамеренная попытка подорвать наш авторитет и репутацию.



Наше движение состоит из известных членов общества – специалистов, ученых и исследователей, посвятивших свою жизнь продвижению и развитию нашей страны.



Становится все более очевидным, что «Грузинская мечта» опасается появления новых и надежных лидеров в политической сфере. Они боятся вызова, который мы создаем их статусу-кво. Отчаяние партии Бидзины Иванишвили очевидно. Они боятся справедливых и конкурентных выборов.



Общество ясно видит попытку «Грузинской мечты» заглушить и подавить инакомыслие. Мы продолжаем бороться за демократию, свободу и европейское будущее Грузии», - говорится в заявлении.



Для справки, Антикоррупционное бюро Грузии обязало председателя организации «Площадь Свободы – Грузия» Левана Цуцкиридзе и 24 членов организации представить финансовые отчеты.



Как заявил на брифинге глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили, несмотря на то, что в учредительных документах упомянутой организации обозначены цели, связанные с политическими процессами, они не регистрируют политическую партию и осуществляют свою политическую деятельность через НПО. Соответственно, по словам Купрашвили, прозрачность финансового положения упомянутой организации не обеспечена.





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