

Вашадзе: «Грузинская мечта» погрязла в болоте коррупции и это знает вся страна

27.08.2024 19:57





«Наша партия сверхпрозрачна, мы всегда вовремя сдаем отчеты и вопросов по нашему финансированию не возникает. Вопросы к тем коррумпированным людям, которые грабят страну за счет народа, и ответ на это будет дан 26 октября», — заявил лидер партии «Единство — Национальное движение» Георгий Вашадзе.



Вашадзе спросили о заявлении главы Антикоррупционного бюро Раждена Купрашвили, согласно которому, в результате проведенного бюро мониторинга установлено, что оппозиционные партии полностью или частично не раскрывают свое финансирование.



«Грузинская мечта» погрязла в болоте коррупции и это знает вся страна. Они летают спецрейсами на шоппинг в Дубай, Милан, они возят спецрейсами своих детей на учебу в Америку, носят часы за полмиллиона и много чего еще, и чем в это время занято Антикоррупционное бюро ? Я вас спрашиваю, это Антикоррупционное бюро или бюро по сохранению или «оправданию» коррупции «Грузинской мечты»? Никакого письма я не получал, давайте сосредоточимся на том, чем занимается Антикоррупционное бюро? Им не интересно, откуда взялись часы за полмиллиона у мэра города, куда полетел спецрейсом премьер-министр, который профинансировал его отец пенсионер.



Грузия живет в этой несправедливости. Наша партия сверхпрозрачна, мы всегда вовремя сдаем отчеты, и вопросов о нашем финансировании не возникает. Вопросы к тем коррумпированным людям, которые грабят страну за счет народа, и ответ на это будет дан 26 октября», — заявил Георгий Вашадзе.







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