

Президент: 29 апреля Иванишвили объявил войну народу Грузии и ее партнерам

27.08.2024 20:21





Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что 29 апреля олигарх, основатель и почетный председатель партии власти «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили обратился к народу Грузии с воинственной речью, «объявив войну своему народу, молодежи и патриотам внутри страны, а за ее пределами — нашим верным партнерам».



По словам Зурабишвили, олигарх обвинил всех по отдельности и всех вместе — в государственной измене.



«Тогда мы безусловно оказались на перепутье нашего будущего и перед жизненно важным выбором: или будет европейское, демократическое, свободное и достойное будущее, или вернется погружение в прошлое — в беды России, которая день ото дня демонстрирует свою жестокость и беспощадный характер.



Выбор действительно стоит между российской жестокостью и грузинской многовековой терпимостью. Грузия каждый день демонстрирует пример этой терпимости — хотя бы в отношении к российским туристам. Выбор стоит между реваншизмом, недоверием и правами человека, защищаемыми судами», — заявила глава государства.



Зурабишвили прокомментировала и региональную встречу «Мечты» с избирателями во Мцхета, отметив, что партия власти пообещала своему народу «месть, притеснения, преследование людей с другими взглядами, ограничение свободы протеста, запрет политических оппонентов в случае победы».



«Словом, они обещали нам однопартийную диктатуру и диктатуру одного человека, они рисовали будущую Грузию, где горстка людей будет обладать всеми правами, а другим что еще останется, кроме как покинуть страну?



Выбор наш будет <делаться> между рабством России и сотрудничеством с Европой; подчинением за ничтожные компромиссы с Россией и фактической продажей своей души или же представлением себя равноправной страной в Европе; продвижением нашего имени, истории, таланта и возможностей, адекватным представлением Грузии в свободной и мирной среде!



Этот выбор не представится нам во второй раз. Эти выборы пройдут в довольно сложных условиях. Мы уже понимаем угрозы, озвучиваемые на всех уровнях власти — порой, нас пугают законом, мечом, арестами, но это ничего не значит, потому что нет правительства, которое пойдет против народа и победит. Если все поймут ответственность, если общество будет полностью мобилизовано, тогда голоса избирателей, стабильность и будущее будут полностью защищены», — заявила президент.



Напомним, олигарх Бидзина Иванишвили выступил с речью на митинге в поддержку закона об иноагентах, организованном «Грузинской мечтой» 29 апреля, где озвучил антизападные призывы, а также выступил с традиционной риторикой о «партии глобальной войны» и угрозах в адрес оппонентов власти.



Кроме того, олигарх заявил, что «Нацдвижение» понесет ответственность за «преступные» шаги во время своего правления.



Отметим, президент Грузии официально назначила парламентские выборы на 26 октября. Саломе Зурабишвили подписала соответствующий указ на брифинге в своей Администрации.



В своем выступлении Зурабишвили также подчеркнула, что предстоящие парламентские выборы равнозначны референдуму, на котором поставлен вопрос — ЕС или Россия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





