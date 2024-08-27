

Зурабишвили: 26 октября предстоит выбор между Европой и Россией

27.08.2024 20:26





Президент Грузии Саломе Зурабишвили, подписавшая указ о назначении парламентских выборов на 26 октября, в очередной раз заявила об их важности.



«Приближается день решения, день выбора, день выживания», – сказала она на брифинге в президентском дворце Орбелиани.



Зурабишвили говорит, что выбор – экзистенциальный, он «определит судьбу страны на многие годы». Она назвала ложью заявления «Грузинской мечты» о том, что 26 октября избирателям необходимо выбрать между миром и войной.



«Сегодня никто в Грузии не хочет войны, и никто (её) не готовит», – сказала президент.



Избирателям, по её словам, следует готовиться к выбору, который эквивалентен референдуму: Европа или Россия.



«Выбор будет между рабством России и сотрудничеством с Европой; подчинением за ничтожные компромиссы с Россией и фактической продажей своей души, или же представлением себя равноправной страной в Европе, продвижением нашего имени, истории, таланта и возможностей, адекватным представлением Грузии в свободной и мирной среде. Этот выбор не представится нам второй раз», – добавила Зурабишвили.





По словам главы грузинского государства, у оппозиционных партий нет ресурсов и условий для единоличной победы на выборах. Таким образом, она указала на необходимость их сотрудничества уже в самом парламенте.



«26 октября грузинский народ победит и скажет свое слово», – заключила она.





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