

Азербайджан объявил персонами нон-грата десятки депутатов ПАСЕ

28.08.2024 12:03





Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы, отказавшиеся утвердить полномочия делегации страны в организации, объявлены персонами нон-грата.



По информации «Кавказского узла», 25 августа руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что депутаты, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, объявлены в Азербайджане персонами нон-грата. До восстановления мандата азербайджанской делегации в ПАСЕ, им не будет разрешен въезд на территорию Азербайджана.



Как сообщают Vesti.Az, член парламента Германии Франк Швабе 23 августа заявил, что Азербайджан не заинтересован в членстве в Совете Европы, обвинил Баку в игнорировании ценностей, пропагандируемых Советом Европы, и в том, что Парламентская ассамблея Совета Европы не приглашена в страну для наблюдения за выборами в Милли Меджлис.



Гаджизаде назвал заявления Швабе «предвзятыми» и «ложными».



«Франку Швабе хорошо известно, что единственная причина, по которой представители ПАСЕ не были приглашены для наблюдения за выборами в Милли Меджлис, заключается в том, что мандат азербайджанской делегации еще не восстановлен, несмотря на обещания, данные нашей стране на политическом уровне, в том числе немецкими официальными лицами», — говорится в заявлении официального представителя МИД Азербайджана.



Что касается желания Швабе посетить Азербайджан в рамках COP29, то, по словам Гаджизаде, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, были внесены в список персон нон-грата.



«Пока мандат нашей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не будет восстановлен, эти лица не будут допущены на территорию Азербайджана», — сказал Гаджизаде.



По данным ПАСЕ, это решение поддержали 76 депутатов, на что последовала реакция Азербайджана.



По информации «Кавказского узла», 24 января большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию об ограничении полномочий делегации Азербайджана из-за нарушения прав человека в стране и роста числа политических заключенных.



Кроме того, было подчеркнуто, что Азербайджан отказался пригласить делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы для оценки предстоящих президентских выборов.



В документе упоминаются нарушения прав человека в Лачинском коридоре и то, что Парламентская ассамблея Совета Европы «осудила военную операцию азербайджанской армии в сентябре 2023 года», приведшую к перемещению армянского населения Нагорного Карабаха. Делегация Азербайджана покинула заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, сославшись на двойные стандарты.







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