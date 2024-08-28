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Глава ПАСЕ о решении Баку: «Это более чем прискорбный сигнал»
28.08.2024 12:22
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Руссопулос заявил, что решение Азербайджана объявить некоторых депутатов ассамблеи персонами нон- грата является негативным сигналом, который будет иметь негативный эффект и осложнит положение страны в организации.
По мнению представителей азербайджанской оппозиции, в Азербайджане негативня ситуация с правами человека, и Баку понадобится помощь лоббистов, чтобы сохранить свою делегацию в Совете Европы.
«Это более чем прискорбный сигнал, который только усложняет нынешнее положение Азербайджана в Совете Европы. Государства-члены обязались соблюдать стандарты демократии: внесение в черный список тех, кто голосовал по совести, может иметь только обратный эффект», — отметил Русопулос.
В преддверии CОР29 МИД Азербайджана заявил, что 76 политикам из 26 европейских стран будет отказано во въезде в страну из-за их голосования в ПАСЕ в январе текущего года, в результате которого членство Азербайджана на текущий год было заморожено.
Как сообщают «Vesti.Az», депутат немецкого парламента Франк Швабе заявил 23 августа, что Азербайджан не заинтересован во вступлении в Совет Европы, а также обвинил Баку в пренебрежении ценностями Совета Европы. Он также сообщил, что Парламентская ассамблея Совета Европы не была приглашена в страну для наблюдения за выборами в Милли Меджлис.
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