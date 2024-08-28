

Петер Стано: ЕС обеспокоен заявлениями «Грузинской мечты» о запрете оппозиционных партий

28.08.2024 13:26





Евросоюз обеспокоен заявлениями премьер-министра Грузии и других официальных лиц «Грузинской мечты» о запрете оппозиционных партий, говорится в статье Politico под названием «ЕС предостерег Грузию от запрета оппозиционных партий».



«Нынешний курс действий ставит под угрозу путь Грузии в ЕС, что де-факто приводит к приостановке процесса присоединения. Еврокомиссия внимательно следит за риторикой и развитием событий в Грузии и готова отреагировать соответствующим образом. На рассмотрении находятся все варианты, и мы будем действовать соответственно, если эти заявления будут реализованы», - заявил пресс-спикер Службы внешних действий ЕС Петер Стано в интервью Politico,



В то же время Стано отметил, что дверь к членству «остается открытой, если Грузия решит адаптироваться к ценностям и нормам ЕС и изменить негативные тенденции последних месяцев».



«Мы обеспокоены заявлениями премьер-министра и других официальных лиц «Грузинской мечты» о запрете оппозиционных партий. Мы еще раз подчеркиваем необходимость защиты основных принципов демократии, ключевой частью которой является политический плюрализм. Здоровая демократия успешно развивается благодаря многообразию. Оппозиционные партии, активное гражданское общество и независимые СМИ необходимы для обеспечения подотчетности правительств и защиты демократических ценностей», - отмечает Петер Стано, заявление которого распространяет в соцсети редактор Европейского бюро «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.



В заявлении Петера Стано говорится, что Евросоюз будет внимательно следить за парламентскими выборами, которые пройдут в Грузии 26 октября.



«Стабильные и консолидированные демократические институты и процессы являются центральной опорой процесса вступления в ЕС и составляют основную часть ежегодной оценки в отчете о расширении ЕС. Евросоюз будет внимательно следить за парламентскими выборами, намеченных на 26 октября», - заявил Петер Стано.





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