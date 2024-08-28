

Кордзая: Конституционный суд завтра решит, идти ли по пути России или руководствоваться интересами Грузии

28.08.2024 13:31





«Завтра Конституционный суд решит, идти ли по пути Конституционного суда России или руководствоваться национальными интересами Грузии», — заявила одна из лидеров «Единства – Национального движения» Тамар Кордзая связи с конституционными исками против закона «О прозрачности иностранного влияния».



«Любое другое решение, которое будет промежуточным или не будет предполагать полной приостановки действия закона, станет продолжением решения Конституционного суда России. Завтра мы всячески постараемся обосновать Конституционному суду риски, вытекающие из полного задействования закона, чтобы он принял полезное для страны решение. Санкционная часть закона начинает вступать в силу с 1 сентября, разумно, чтобы суд принял это решение до 1 сентября», — заявила Кордзая.



Напомним, завтра Конституционный суд приступит к рассмотрению иска о приостановлении и отмене действия закона «О прозрачности иностранного влияния» 29 августа в 11:00. Дело рассматривает Пленум Конституционного суда Грузии.







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