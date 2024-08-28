

«За Грузию»: Наше финансирование полностью прозрачно

28.08.2024 13:37





«Общество хорошо видит, какие деньги и ресурсы стоят за какой партией, наше финансирование полностью прозрачно», — заявил член партии «За Грузию» Бека Лилуашвили.



Лилуашвили отреагировал на заявление Антикоррупционного бюро, в котором говорится, что в результате проведенного бюро мониторинга установлено, что политические партии, в частности: «Европейская Грузия — Движение за свободу», «Да Европе — Стратегия Агмашенебели», «Национальное движение», «Гирчи — Больше свободы», «Сильная Грузия – Лело, за народ, за свободу!», «Элене Хоштария – Дроа» и «Ахали эртоба – Гварамия, Мелия» – не раскрываю свое финансирование полностью или частично.



«В отличие от других партий, у нас нет олигархов, нас не финансируют олигархи. У нас нет ни олигарха типа Бидзины Иванишвили, ни Кезерашвили, ни еще каких-то олигархов микроуровня. Поэтому наше финансирование полностью прозрачно. Кроме того, я не буду вдаваться в финансы других партий, общество хорошо видит, какие деньги и ресурсы стоят за какой партией. Они тоже нас хорошо видят. Члены нашей команды, начиная от председателя и заканчивая каждым из нас, прекрасно знают наши источники финансирования по которым мы отчитываемся.



Сегодня, с одной стороны, правящая партия использует для выборов коррупцию и незаконно заработанные деньги, я не говорю об огромных финансовых ресурсах, которыми обладает сам Бидзина Иванишвили, с другой стороны, в оппозиционном поле тоже есть олигархи, которые финансируют партии, телевидения и так далее. Это цель нашей партии – положить конец олигархии в экономике и политике», – заявил Бека Лилуашвили.







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