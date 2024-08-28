

Посол Германии: С законом «Об иноагентах» Грузия не сможет стать членом ЕС

28.08.2024 14:15





«Закон о прозрачности иностранного влияния не соответствует стандартам Евросоюза, при его существовании Грузия не сможет стать членом ЕС», — заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер.



Дипломат отметил, что «резкое изменение и критика внешней политики правительства Грузии ставит под угрозу будущую европейскую интеграцию».



Посол Германии считает, что рядовой грузин должен понимать преимущества членства в ЕС, которое «включает в себя более высокий уровень жизни, большее финансовое благосостояние, более высокие зарплаты, пенсии, защищенные социальные и экономические условия и свободу».



«Вступление в Европейский Союз является юридическим процессом. Речь идет не только о чувствах или истории. Если страна принимает законы, противоречащие фундаментальным принципам Европейского Союза, то она не сможет присоединиться к Европейскому Союзу.



Закон о предотвращении иностранного влияния является таким упреждающим правовым актом, поскольку он грубо ущемляет фундаментальные права, гарантированные Европейским Союзом. Этот закон не соответствует европейским принципам, и при условиях его существования Грузия не сможет вступить в ЕС», — говорит Фишер.





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