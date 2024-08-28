

Нацвлишвили: На историческом процессе решится, будем ли мы жить по российскому закону

28.08.2024 15:13





«На завтрашнем историческом процессе должно решиться, будем ли мы жить по российскому закону или по грузинской Конституции», — заявила одна из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Анна Нацвлишвили, комментируя предстоящий процесс в суде, в рамках которого президент, оппозиция, СМИ и неправительственный сектор оспорят конституционность закона «об иноагентах».



«Завтра мы собираемся пойти на этот процесс, чтобы защитить конституцию Грузии, грузинское законодательство, независимость Грузии от российского законодательства и российского правительства. Мы выступали против российского закона, потому что точно знали, что его принятие закроет европейскую дверь, открытую для Грузии.



Я не буду говорить о том, отменит Конституционный суд этот закон или нет. Это возможность на всю жизнь, а такая возможность редко предоставляется людям при жизни», — говорит Анна Нацвлишвили.



Напомним, что 29 августа Конституционный суд Батуми начнет обсуждение вопроса об отмене закона «О прозрачности иностранного влияния».





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