

Вольский: Конституционный суд постоянно вовлекают в обсуждение абсурдных вопросов

28.08.2024 15:14





Представители «Грузинской мечты» называют «абсурдными» иски президента, оппозиции и неправительственного сектора против закона «об иноагентах», поданные в Конституционный суд. В спорной норме нет ничего антиконституционного и антиевропейского, утверждает первый вице-спикер парламента Гия Вольский.



«В этом нет никакой политической, юридической или финансовой проблемы, если неправительственные организации представят народу свой отчет — какие деньги они получают и на какую программу их тратят.



То есть они обращаются в Конституционный суд с такой абсурдностью, что, я думаю, они не оставляют ему никакой другой возможности кроме как принять решение против них. Естественно, никто не может заранее сказать, какое решение будет принято и какие аргументы будут у стороны истца, но у стороны ответчика есть единственный короткий аргумент, что в прозрачности нет ничего антиевропейского. Наоборот, это европейский стандарт, и я не думаю, что в мире есть что-то политическое или юридическое, что могло бы ему противостоять», — заявил Гия Вольский.



Вольский также обвинил президента в «нелогичности».



«Атака на Конституционный суд не дала результатов, а наоборот, президент даже признала, что существует такая структура, как законный, компетентный Конституционный суд, и обратилась к нему. Именно поэтому я говорю, что это политический ход… Конституционный суд постоянно вовлекают в обсуждение каких-то абсурдных вопросов, решение которых может идти вразрез с мнением, что прозрачность – это неевропейский стандарт», — сказал Вольский.



Напомним, Конституционный суд приступит к рассмотрению иска, связанного с приостановлением и отменой действия закона «О прозрачности иностранного влияния» 29 августа в 11:00.



Как говорится в информации, распространенной Конституционным судом, дело рассматривает Пленум Конституционного суда Грузии.





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