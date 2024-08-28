

Мэр Цагери подал в отставку. На третий день он стал губернатором региона Имерети

28.08.2024 15:15





Власти страны определились с кандидатурой нового государственного поверенного в регионе Имерети. Им стал Леван Залкалиани. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Правительства Грузии.



Ранее губернатор Имерети занимал должность мэра муниципалитета Цагери. До этого он также успел побывать на посту заместителя государственного поверенного в регионе Рача-Лечхуми и Нижней Сванетии.



Мэром Цагери он был избран от партии «Грузинская мечта» по итогам промежуточных выборов, прошедших в апреле 2023 года. Причем, он был единственным кандидатом в мэры города и получил 100% голосов.



До начала работы в местных органах исполнительной власти чиновник работал в органах прокуратуры и имеет специальное звание старшего советника юстиции. На протяжении 11 лет он был районным прокурором Амбролаури [регион Рача].



Последней прокурорской должностью нынешнего губернатора был пост старшего прокурора окружной прокуратуры Западной Грузии. Он занимал его до 8 декабря 2021 года.



Его предшественник, экс-губернатор региона Имерети Иосиф Хахалеишвили, по кличке «боца», подал в отставку в июле 2024 года. Тогда уход чиновника связали с низким персональным авторитетом среди жителей региона, что представляло проблему для правящей партии перед предстоящими парламентскими выборами.





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