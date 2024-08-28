

Патриархия ГПЦ не согласна с предполагаемым намерением «Грузинской мечты» объявить православие государственной религией

28.08.2024 15:59





Недавние заявления правящей «Грузинской мечты» и ее почетного председателя, миллиардера Бидзины Иванишвили вызвали подозрения, что правящая партия планирует объявить православие государственной религией и делает это одним из направлений предвыборной кампании. Тем не менее, Патриархия Грузинской Православной Церкви, судя по всему, выступает против предложенных конституционных изменений, опасаясь, что это усилит государственный контроль над Церковью.



27 августа в Патриархии прошла рабочая встреча под руководством местоблюстителя Патриарха, митрополита Шио Муджири. На встрече обсуждались планируемые конституционные изменения, связанные с отношениями Церкви и государства. По словам представителя пресс-службы Патриархии, Патриархия не получала предложения об объявлении православия государственной религией на официальном уровне, хотя предложение, возможно, было на неофициальном уровне, и именно этот вопрос обсуждался на встрече. Представитель пресс-службы Патриархии также отметил, что Церковь еще не приняла окончательного решения и заседания Синода планируются в будущем.



В настоящее время отношения между государством и Церковью регулируются Конституционным соглашением 2002 года, в котором говорится: «Государство и Церковь подтверждают свою готовность сотрудничать, соблюдая принцип взаимной независимости, на благо населения страны». Пресс-служба Патриархии и митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николоз Пачуашвили подтверждают, что прежняя позиция Католикоса-Патриарха Илии II о том, что отношения между государством и Церковью должны регулироваться этим соглашением, не изменилась и Синод также придерживается указанной позиции.



«Провозглашение (православия) государственной религией таит в себе большие угрозы», – заявил в беседе с телекомпанией «Формула» митрополит Николоз Пачуашвили, – «Самая лучшая (система, которая у нас есть) сегодня, Грузинская Православная Церковь имеет самый высокий статус, и только если человек его испортит», – сказал митрополит.



Митрополит Пачуашвили также привел пример Греции, которая объявила православие государственной религией: «ни греческий архиепископ, ни епископ не могут быть назначены Церковью, пока это не подтвердит парламент Греции. Если министр образования не подтвердит в течение трех недель, кандидатура будет снята… Государство полностью определяет бюджет, а это означает, что оно имеет полный контроль».



Аналогичной позиции придерживается и протопресвитер Георгий Звиададзе. В разговоре с телекомпанией «Формула» он сказал: «Грузинская Церковь занимает ту же позицию, что и Патриарх ранее. Власти имеют очень правильное и хорошее отношение к Церкви, что очень важно во многих сферах. На данном этапе говорить об изменении Конституционного договора некорректно».



Civil.ge

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