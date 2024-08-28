

Франция выдала ордер на арест брата Дурова - Politico

28.08.2024 16:55





Французские власти выдали ордеры на арест Николая Дурова, соучредителя Telegram и брата основателя мессенджера Павла Дурова, сообщает Politico со ссылкой на документ.



Согласно ордерам, дело связано с отказом Telegram сотрудничать с французской полицией в расследовании случаев сексуального насилия над детьми. Ордеры на арест были выданы 25 марта после того, как мессенджер не ответил на предыдущий судебный запрос о предоставлении данных о пользователе Telegram.



В документе также подчеркивается «почти полное отсутствие сотрудничества» Telegram как с властями Франции, так и других европейских стран.



Павла и Николая Дуровых обвиняют в «соучастии в хранении, распространении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в организованной группе».



Ордера были выданы после проведения скрытого расследования, проведенного отделом киберпреступлений парижской прокуратуры. Один из подозреваемых заманивал девочек на съемки детского порно через Telegram, а одну из них изнасиловал. Ранее СМИ сообщали о начале расследования в июле.



В документе также говорится об использовании мессенджера «многочисленными преступными группировками», что стало обоснованием ордеров на арест братьев Дуровых. При этом, в ордере не говорится, что Дуровы были лично вовлечены в незаконную деятельность. Вице-президент Telegram Илья Перекопский упоминается в деле, хотя в документе не указано, выдан ли на него ордер.



Прокуратура отказалась комментировать ордера на арест обоих братьев Дуровых, поскольку расследование является секретным. Они сообщили только, что «различные преступления, совершенные через Telegram и ставшие основанием для открытия расследования отделом киберпреступлений парижской прокуратуры, включают преступления, связанные с детской порнографией». Допрос Дурова был продлен до максимальной продолжительности (96 часов) и закончится в среду, после чего руководителю Telegram могут быть предъявлены обвинения или он будет освобожден. Прокуратура обещает опубликовать вечером новое заявление.





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