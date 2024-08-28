

В ГПЦ углядели попытку правительства подчинить себе Церковь

28.08.2024 17:29





По заявлению протопресвитера Георгия Звиададзе, Грузинская церковь очень хорошо изучила практику объявления православия государственной религией и «это таит в себе определенные риски».



По его словам, однозначная позиция церкви заключается в том, что существующая правовая модель взаимоотношений церкви и государства должна быть сохранена в том виде, в каком она есть.



«Апостольская церковь Грузии, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II, заслуги которого перед этой страной и нашей церковью неизмеримы, однозначно считают, что в случае объявления церкви государственной, разумеется, есть очень много рисков. Может быть, относительно нынешней власти это не так, однако в целом это предполагает определенное подчинение государству.



Грузинская церковь очень хорошо изучила практику, предполагающую объявление государством церкви государственной, и это таит в себе определенные риски. Поэтому однозначная позиция церкви заключается в том, что существующая правовая модель взаимоотношений церкви и государства должна быть сохранена в том виде, в каком она есть.



Самый большой риск заключается в том, как это будет использовать та или иная власть... Сегодня у нас нет проблем с властями, и между властями Грузии и Грузинской православной церковью очень гармоничные отношения, но как будет в будущем, это таит в себе очень большие риски. Объявление Православной церкви государственной религией связано с рисками того, что она попадет под влияние государства», - заявил Георгий Звиададзе.





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