|
|
|
ОАЭ заморозили сделку на $17 миллиардов из-за ареста Дурова во Франции
28.08.2024 18:16
Немецкий бизнесмен и активист Ким Дотком заявил, что французское правительство понесло значительные финансовые потери из-за ареста Павла Дурова.
По его словам, ОАЭ заморозили сделку на сумму 17 миллиардов долларов по покупке 80 истребителей Rafale, выразив возмущение арестом Дурова.
Дотком подчеркнул, что Павел Дуров является гражданином ОАЭ и близким другом заместителя премьер-министра Хамдана Аль Мактума.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна