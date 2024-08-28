

ОАЭ заморозили сделку на $17 миллиардов из-за ареста Дурова во Франции

28.08.2024 18:16





Немецкий бизнесмен и активист Ким Дотком заявил, что французское правительство понесло значительные финансовые потери из-за ареста Павла Дурова.



По его словам, ОАЭ заморозили сделку на сумму 17 миллиардов долларов по покупке 80 истребителей Rafale, выразив возмущение арестом Дурова.



Дотком подчеркнул, что Павел Дуров является гражданином ОАЭ и близким другом заместителя премьер-министра Хамдана Аль Мактума.





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