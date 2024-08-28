

Цискаришвили: Запрет оппозиционных партий - это своего рода «российский закон»

28.08.2024 18:54





Запрет оппозиционных партий – это своего рода «российский закон», поэтому отношение наших коллег и союзников является естественным, - заявил генеральный секретарь «Единства – Национального движения» Петре Цискаришвили, откликаясь на статью Politico о запрете оппозиционных партий.



По словам Цискаришвили, 26 октября общество должно решить, чего оно хочет: «изоляции и бедности или благополучия в Европе».



«Заявление «Мечты» о запрете оппозиционных партий — это своего рода российский закон, и поэтому отношение наших коллег и союзников вполне естественно, и это отношение также отвечает тому выбору, который встанет перед нашими избирателями 26 октября. Что мы выбираем, чего хотим: бедности в изоляции или благополучия в Европе. Именно такой выбор общественность должна будет сделать 26 октября.



Я вам больше скажу: если по следам заявления Петера Стано [пресс-спикера Европейской службы внешних действий], грузинское общество решит, что «Мечта» должна сохранит власть, то того, чего мы достигли до сегодняшнего дня: статус кандидата, свободная торговля и самое главное, безвизовий режим со странами Европы, не будет, Грузия отступит назад и в этой части. Это будет печальная реальность, которая обязательно произойдет, если правительство «Мечты» останется во главе страны», - заявил Петре Цискаришвили.



Для справки, издание Politico опубликовало статью под названием «ЕС предостерег Грузию от запрета оппозиционных партий».



Как заявил Politico пресс-секретарь Службы внешних действий ЕС Петер Стано, «Евросоюз обеспокоен заявлениями «Грузинской мечты» о запрете оппозиционных партий».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





