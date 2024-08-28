

Министерство юстиции выражает сожаление в связи с трагической гибелью сотрудника

28.08.2024 18:57





«Министерство юстиции выражает глубокое сожаление в связи с трагической гибелью сотрудника ведомства и выражает соболезнования семье, близким, друзьям и сотрудникам», — говорится в заявлении Минюста.



Как отмечается в заявлении, по данному делу начато расследование.



«В МВД начато расследование. Минюст проводит все мероприятия, чтобы максимально способствовать расследованию. В связи с сенситивностью дела, Минюст призывает всех быть предельно осторожными при распространении любой информации, связанной с делом», — говорится в заявлении Минюста.



Напомним, что тело молодой женщины сегодня было обнаружено по дворе Минюста Грузии. По предварительным данным, женщина упала с одного из этажей здания.



Расследование на данном этапе начато по статье 115 УК, предполагающей самоубийство. Позже дело может быть переквалифицировано.



Имя погибшей не называется. По данным телеканала Mtavari, 28-летняя женщина работала в аналитическом департаменте Минюста.





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