

Конституционный суд начинает рассмотрение иска, связанного с законом об иноагентах

29.08.2024 10:12





Сегодня Конституционный суд приступает к рассмотрению иска, связанного с приостановкой и отменой закона «О прозрачности иностранного влияния».



Рассмотрение иска начнется в 11:00.



Дело рассматривает пленум Конституционного суда Грузии.



В Конституционном суде пройдет первое слушание по делу: «Президент Грузии, Институт развития свободы информации», «Права-Грузия», «Фонд гражданского общества» и другие (всего 122 истца), члены парламента Грузии: Тамар Кордзая, Анна Нацвлишвили, Леван Бежашвили и другие (всего 38 депутатов), ООО «Сеть информационных центров» и АО «Студия монитор» против парламента Грузии» (конституционные иски № 1828, № 1829, № 1834, № 1837).



«Согласно представленным конституционным искам оспаривается закон Грузии «О прозрачности иностранного влияния», который устанавливает порядок регистрации субъекта в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, и регулирует другие вопросы, связанные с прозрачностью деятельности организации, проводящей интересы иностранной силы. По аргументации истцов, ставший спорным закон с учетом используемой в нем терминологии и различных репрессивных механизмов вызывает стигматизацию гражданских организаций и СМИ, препятствование их деятельности, невозможность достижения поставленных целей и, в конечном итоге, перебои или остановку их функционирования. По пояснению стороны истца, оспариваемые нормы в условиях отсутствия релевантных критериев идентификации легитимной цели и иностранного влияния наносят ущерб социальной идентичности субъектов и произвольно ограничивают право на свободное развитие личности, защищенное Конституцией Грузии. Параллельно с указанным, предусмотренная законом регистрация субъектов в Публичном реестре, форма подотчетности, порядок мониторинга и меры ответственности нарушают права на свободу объединений и выражения, защищенные Конституцией Грузии. Сторона истца также указывает, что определенный оспариваемым законом порядок обработки персональных данных противоречит формальным и материальным требованиям права на частную жизнь и личную коммуникацию… Кроме того, истец считает, что принятие Закона Грузии «О прозрачности иностранного влияния» противоречит основным принципам Конституции Грузии и препятствует процессу вступления Грузии в Европейский Союз, чем нарушает обязательство, определенное статьей 78 Конституции Грузии.



Авторы конституционных исков также ходатайствуют о том, чтобы Конституционный суд приостановил действие оспариваемых норм до принятия окончательного решения», - сказано в информации.





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