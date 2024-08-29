

Хазарадзе: Мы должны как можно скорее начать интеграцию и переговоры с Евросоюзом

29.08.2024 10:47





Необходимо удалить русскую власть из управления страной. Мы должны как можно скорее начать интеграцию и переговоры с Евросоюзом, - об этом заявил лидер коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе в рамках предвыборной кампании в Аджарии.



По его оценке, власть ведет страну в Россию.



«Наша задача и цель - дойти до каждого человека и села, разъяснить обществу те вызовы, которые ждут страну. Необходимо удалить русскую власть из управления страной и как можно скорее начать интеграцию и переговоры с Евросоюзом. В то же время мы хотим коммуникации с общественностью в связи с началом процесса создания 200 000 рабочих мест, строительством порта Анаклия, созданием рабочих мест, высокими зарплатами и пенсиями в размере 1000 лари. Я хочу им сказать, что мы не дадим русской власти не отдать страну России, место Грузии в ЕС, люди не должны эмигрировать из страны, наоборот, должны возвращаться в Грузию и страна должна строиться, давайте вместе проводим «русскую мечту» из власти», - сказал Мамука Хазарадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





