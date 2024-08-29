

Саакашвили назвал «самой хитрой идеей» Иванишвили планы объявления православия госрелигией

29.08.2024 10:48





«Самой хитрой идеей» Бидзины Иванишвили и «передачей церкви антихристу» назвал третий президент Грузии Михаил Саакашвили планы правительства «Грузинской мечты» объявить православие государственной религией.



«Иванишвили захотел уничтожить единственный институт, оставшийся вне его полного контроля. Дело касается Грузинской православной церкви. Он задумал объявить православие государственной религией в Грузии. Это значит, что он сможет назначать и освобождать патриархов, архиереев, поставить под контроль СГБ святую святых – причастие… Формально такого не происходило даже в путинской России, несмотря на то, что до сих пор патриарха и все духовенство слушали», — говорится в публикации на странице Саакашвили в Facebook.



Политик считает, что «этот коварный план исходит из России». Действия партии Иванишвили он объясняет приближающимися выборами. Таким образом, «Грузинская мечта» «пытается прикрыть свою отсталость по сравнению с оппозицией», говорит он.



«В такой ситуации необходимо конституционное большинство речь идет о 60%. Проведите тогда еще и плебисцит и будет видно, сколько в стране сторонников этого глупого и вредного решения», — пишет Саакашвили.



По ему мнению, намерения «Грузинской мечты» могут стать «последней каплей, которая должна вызвать сопротивление всей нации». При этом Саакашвили полагает, что сама Патриархия продолжит «твердо стоять на позиции защиты независимости Церкви».



«Невозможно, чтобы патриарх, хорошо знающий, что такое советская диктатура, хотел вернуться туда», — указывает он.



На этой неделе оппозиционный телеканал Formula сообщил о консультациях «Грузинской мечты» и ГПЦ по вопросу объявления православия государственной религией. Предполагается, что это может стать одним из главных предвыборных обещаний партии власти, наряду с запретом, как минимум, семи оппозиционных партий и «ЛГБТ-пропаганды». С этой программой «Грузинская мечта» рассчитывает добиться конституционного большинства. За 12 лет у власти такой результат на выборах она показывала лишь однажды – после своего первого срока, в 2016 году.



В среду глава службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе подтвердил журналистам информацию Formula. При этом, как указывают СМИ, он дал понять, что Церковь ищет наиболее мягкую форму отказа «Грузинской мечте». Так, Джагмаидзе приветствовал «линию по защите национальных ценностей и традиций», однако указал, что формулировка «объявление государственной религией» не столь принципиальна.



Источник: Новости - Грузия

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