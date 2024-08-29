|
|
|
Интересы президента в Конституционном суде будут защищать 4 представителя
29.08.2024 12:05
В ходе рассмотрения в Конституционном суде иска в связи с законом «О прозрачности иностранного влияния» представителями президента будут Эка Беселия, Кахи Самхарадзе, Зураб Мачарадзе и Георгий Бурджанадзе .
Как заявила журналистам перед заседанием Эка Беселия, рассмотрение этого иска является еще одним и, пожалуй, самым большим испытанием для суда.
«Это решение и это дело определяют демократическое, европейское и справедливое будущее страны. Это должны хорошо понимать все! Ни один закон еще не вызывал столько протестов, наши граждане чувствовали, что [закон] угрожает европейскому будущему Грузии. Сейчас есть шанс, и они должны использовать этот шанс. Верю или не верю, несмотря на это, это еще один и, наверное, самый большой экзамен для суда», - заявила Эка Беселия.
В Конституционном суде Грузии началось рассмотрение иска, связанного с приостановкой и отменой закона «О прозрачности иностранного влияния».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна