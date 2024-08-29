

Интересы президента в Конституционном суде будут защищать 4 представителя

29.08.2024 12:05





В ходе рассмотрения в Конституционном суде иска в связи с законом «О прозрачности иностранного влияния» представителями президента будут Эка Беселия, Кахи Самхарадзе, Зураб Мачарадзе и Георгий Бурджанадзе .



Как заявила журналистам перед заседанием Эка Беселия, рассмотрение этого иска является еще одним и, пожалуй, самым большим испытанием для суда.



«Это решение и это дело определяют демократическое, европейское и справедливое будущее страны. Это должны хорошо понимать все! Ни один закон еще не вызывал столько протестов, наши граждане чувствовали, что [закон] угрожает европейскому будущему Грузии. Сейчас есть шанс, и они должны использовать этот шанс. Верю или не верю, несмотря на это, это еще один и, наверное, самый большой экзамен для суда», - заявила Эка Беселия.



В Конституционном суде Грузии началось рассмотрение иска, связанного с приостановкой и отменой закона «О прозрачности иностранного влияния».





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