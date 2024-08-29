

Народный защитник обратился к Конституционному суду с мнением друга суда

29.08.2024 12:20





Народный защитник Грузии обратился к Конституционному суду с мнением друга суда (Amicus Curiae) в связи с оценкой конституционности закона Грузии «О прозрачности иностранного влияния».



Информацию об этом распространяет аппарат омбудсмена.



«Согласно мнению друга суда, выделение определенной группы организаций и придание им нового статуса по регуляциям, установленным законом «О прозрачности иностранного влияния», вызывает стигматизацию организаций из-за иностранного финансирования и препятствование их деятельности.



В мнении друга суда рассматривается возможность широкой интерпретации установленных законом регуляций и существующий механизм мониторинга, в том числе в части доступа к персональным данным. По мнению друга суда, введение упомянутых требований может создать чрезмерную организационную нагрузку для организаций и их персонала, что может существенно затруднить их возможность эффективно осуществлять основную деятельность», - говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





