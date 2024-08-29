

Представитель Госдепа называл ложными сообщения Кремля о планах США устроить революцию в Грузии

29.08.2024 12:22





Белый дом комментирует заявление российской разведки о том, что Штаты планируют «цветную революцию» в Грузии. В Администрации Байдена называют эти сообщения ложными и «еще одним примером российской дезинформации».



«Эти обвинения категорически ложны…



У нас история работы с грузинским народом над построением более мирной, процветающей и демократической Грузии», — процетировал журналист Алекс Рауфоглу пресс-секретаря Госдепа США Мэттью Миллера в соцсети X.



27 августа глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Запад принуждает Грузию вступить в конфликт с Россией.



До этого российская разведка опубликовала заявление, в котором утверждается, что США готовят «цветную революцию» в Грузии.





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