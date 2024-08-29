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Глава МИД Латвии: На встрече министров иностранных дел ЕС мы будем говорить о Грузии
29.08.2024 13:22
Сегодня мы также будем говорить о Грузии, которая не прогрессирует на пути интеграции в Евросоюз так, как нам хочется, - заявила журналистам министр иностранных дел Латвии Байба Браже перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
По ее словам, министры обсудят, что Евросоюзу следует предпринять, чтобы поощрить Грузию.
«Вопрос состоит в том, что нам следует сделать. Мы знаем проблему, знаем диагноз, но что нам нужно сделать. Это будет обмен информацией, как с позитивной точки зрения, как поощрить Грузию, так и в связи с тем, есть ли что-то, что можно сделать, чтобы приободрить Грузию», - сказала глава МИД Латвии.
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