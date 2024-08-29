

Павла Дурова лишили родительских прав в Швейцарии

29.08.2024 13:34





Суд в Швейцарии лишил Павла Дурова родительских прав после обращения матери трех его детей Ирины Болгар, пишет РБК со ссылкой на соцсети женщины.



Она утверждает, что в конце 2022 года Дуров принуждал Болгар переехать с детьми в ОАЭ, при этом он «не приглашал» ее «переехать к нему».



После ее отказа Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми она пользовалась, прекратил оплачивать счета, а также отказался подписывать согласие на продление детям европейских иммиграционных документов и оформление новых. «Очевидно, чтобы не дать нам возможности остаться в Европе», — заявила Болгар.



Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей», – сообщила она.



Ранее Forbes сообщал, что Болгар подала иск проти в Дурова в связи с тем, что он якобы применял насилие к своему сыну.





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