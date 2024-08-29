

Еще семь стран высказали претензии к Telegram вслед за Францией

29.08.2024 13:52





Власти Индонезии рассматривают возможность блокировки Telegram, поскольку он используется для распространения порнографии и продвижения азартных игр, заявил министр коммуникаций и информации Бури Ари Сетиади. Он сообщил, что ранее ведомство направило администрации платформы «строгое предупреждение».



Одновременно проверку соцсети начинают в других странах. МВД Индии начало расследование в отношении Telegram, «чтобы выяснить, нарушает ли мессенджер индийское законодательство», сообщил источник агентства PTI. По требованию президента Южной Кореи комиссия по стандартам связи проведет заседание, чтобы рассмотреть меры борьбы с каналами и чатами в Telegram, где публикуют порнографические дипфейки с кореянками.



12 августа стало известно, что Telegram получил предупреждение о готовящейся блокировке от Турции, власти которой обнаружили, что мессенджер активно используется злоумышленниками для «продажи наркотиков, пропаганды проституции, азартных игр и распространения детской порнографии».



В свою очередь, Германия, Дания и Швеция высказали собственные претензии к Telegram. Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор заявил, что «очень хотел бы» заблокировать сервисы с шифрованием сообщений, поскольку из-за них становится все труднее ловить преступников, но «это пока юридически невозможно».





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