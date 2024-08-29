

Правительство увеличило финансирование Конституционного суда

29.08.2024 14:24





Финансирование Конституционного суда, а также фонд заработной платы сотрудников КС увеличились. В частности, согласно госбюджету Грузии на 2023 год было выделено 5,8 млн лари, из них 3,812 млн лари (66%) предусмотрено на заработную плату 83 сотрудников, а на 2024 год - 6,2 млн лари, из которых 4,194 миллиона лари будут потрачены на заработную плату 83 сотрудников (68%).



Напоминаем, что Конституционный суд сегодня начал рассматривать иск, связанный с отменой закона «О прозрачности иностранного влияния». Отметим, что одна из 9 судей, Ирина Имерлишвили, не присутствует на заседании по состоянию здоровья.



Согласно заполненным ими имущественным декларациям, в прошлом году доход председателя Конституционного суда Мераба Турава составил 138 569 лари; Общий доход судьи Васила Роинишвили составляет 127 132 лари; Доход судьи Хвичи Кикилашвили – 122 581 лари; судьи Ева Гоциридзе – 119 492 лари; доход судьи Мананы Кобахидзе составил 124 548 лари; доход судьи и секретаря суда Георгия Тевдорашвили составил 127 767 лари; Доход судьи Георгия Кверенчхиладзе составил 119 532 лари.



Ирина Имерлишвили и Теймураз Тугуши еще не подали декларации за 2023 год. По данным за 2022 год, доход Тугуши составил 117 191 лари, а Ирины Имерлишвили - 117 191 лари.





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