

Представитель президента в КС назвал три «непоправимых ущерба» от принятия закона об иноагентах

29.08.2024 14:58





Представитель президента в Конституционном суде Георгий Бурджанадзе назвал три «непоправимых ущерба», которые, по мнению стороны истца, будут нанесены в результате задействования закона «О прозрачности иностранного влияния».



По словам Бурджанадзе, одной из угроз является стигматизация организаций, что нанесет им непоправимый репутационный ущерб и усложнит работу доноров.



«Мы считаем, что с точки зрения прав человека спорные нормативные акты вызывают непоправимый ущерб и опасность, и в этом плане 3 возможных вопроса: первый касается стигматизации оспариваемых норм и наложения такого ярлыка, проистекающего из стигматизации, который вызывает непоправимый репутационный ущерб для организаций, что усложняет деятельность людей. Второй вопрос касается непоправимого ущерба, который может привести к посягательству на жизнь, здоровье и безопасность людей, что связано с оккупированными территориями.



Третий вопрос касается обнародования конфиденциальной информации, что может повлечь посягательство на выполнение обязательств организаций, защищенных статьей 15, и нарушение прав лиц, стоящих за этими организациями», - сказал Георгий Бурджанадзе.





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