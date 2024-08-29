

Беселия судьям Конституционного суда: «На одной чаше весов страна, а на другой — несколько человек»

29.08.2024 15:06





«На одной чаше весов находится страна, а на другой — несколько человек. Поэтому вы должны решить, что важней, страна или авторы закона, которые идут против своей страны», — обратилась Эка Беселия к судьям Конституционного суда при рассмотрении иска против российского закона.



Рассмотрение конституционного иска началось сегодня, 29 августа. Эка Беселия является одним из представителей президента Саломе Зурабишвили подавшей иск в Конституционный суд.



«Когда речь идет о приостановлении действия закона, называемого российским законом, на вопрос, нарушите ли вы этим чьи-то права или нет, ответ однозначен — нет. Чьи права вы будете защищать? Наверное, всех тех граждан, которые видели будущее своей страны в европейской семье, которые думали получить те блага, на которых основан этот союз, и безопасность, которую заслуживают наши граждане.



Завтрашнее европейское, справедливое, демократическое будущее нашей страны – достойный выбор наших граждан – лежит на одной чаше весов.



На другой чаше весов лежат сумасбродные действия нескольких человек, которые решили повернуть внешнюю политику страны и пойти против собственных граждан. Это находится на второй чаше весов. И для вас [судей Конституционного суда] на чашах весов лежит тот же [выбор].



Поэтому Конституционный суд, как именно тот орган, который обязан защищать Конституцию и цель 780ой статьи, этим решением должен ответить на этот очень важный вопрос и еще раз пройти очень важный тест на доверие», — сказала Эка Беселия.





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