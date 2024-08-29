

Депутат Теона Акубардия присоединилась к команде Георгия Гахария

29.08.2024 16:41





Независимый депутат парламента Теона Акубардия присоединилась к партии «Гахария за Грузию».



Акубардия представил председатель партии Георгий Гахария.



«Вы знаете, что всего несколько дней назад открылась избирательная кампания и очень скоро в парламенте будет первое заседание осенней сессии. Хочу сообщить, что перед выборами к нашей команде присоединится г-жа Теона Акубардия. Мы очень рады, потому что известен ее профессионализм, она давно работает в сфере безопасности и является очень опытным профессионалом с репутацией, также долгое время работала в Совете безопасности и госслужащим известна как принципиальный, опытный и добросовестный служащий.



Кроме того, как факт, вы знаете, что наша команда в парламенте Грузии и Теона как независимый депутат очень эффективно сотрудничали, совместно представили несколько инициатив, и как логическое продолжение всего этого, мы вместе примем участие в выборах 26 октября», - заявил Гахария.



Кроме того, Теона Акубардия рассказала о причинах, по которым она присоединилась к команде Гахария, и пояснила, что без этой партии невозможны поражение Бидзины Иванишвили и победа Грузии.



«Октябрьские выборы – это реальный референдум и распутье между темным прошлым и светлым будущим нашей страны.



Две причины, по которым к октябрьским выборам я начинаю бороться за достижение национальных интересов Грузии из этой команды: первая - без «Гахария за Грузию» невозможны поражение Иванишвили и победа Грузии; второе – умеренность, добросовестность этой политической команды и мой опыт сотрудничества с ними на парламентском уровне», - отметила Теона Акубардия.





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