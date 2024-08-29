

Конституционалист Джони Хецуриани: Я против присвоения какой-либо религии статуса официальной

29.08.2024 16:47





Мы [в прошлом] отказались от признания православия государственной религией и выбрали ту модель, которая действует в Грузии сегодня. Она одна из уникальных, - так ответил конституционалист Джони Хецуриани на вопрос СМИ касательно предложения власти объявить православие государственной религией.



Джони Хецуриани сделал это заявление у Патриархии и пояснил, что присутствует на встрече с архиереями по приглашению самой Патриархии, как в свое время один из авторов конституционного соглашения.



«Пока речь идет о некоторых предложениях касательно статьи 8 Конституции. Это касается Грузинской Православной Церкви, как ее значения и некоторых других вопросов. У нас будет обсуждение. Я здесь по приглашению Патриархии. В связи с этим я был и накануне и мы обсуждали. Обсуждение идет и сегодня», - заявил Джонни Хецуриани.



Кроме того, отвечая на вопрос он пояснил, какими во время президентства Эдуарда Шеварднадзе были позиции самого президента и Католикоса-Патриарха Илии II о том, чтобы православие было прописано в Конституции.



«Тогда мы отказались от признания православия государственной религией и выбрали ту модель, которая действует в Грузии сегодня, она одна из уникальных. В частности, государство и Церковь как два независимых субъекта заключают высокого ранга соглашение, если хотите договор, конституционное соглашение, в котором отмечен статус Православной Церкви, ее значение, а также формы отношений с государством. Это параллельная модель сотрудничества. Что касается объявления государственной религией, то здесь действует другой принцип, кстати, он есть в странах Европы, в скандинавских странах. Там есть, но когда признают государственной религией, то есть принцип подчинения, субординации, когда либо церковь подчиняется государству, либо государство церкви. [Этой опасности] у нас не существует. У нас это урегулировано на высоком уровне, конституционным соглашением, изменения в которое могут быть внесены только с согласия сторон – по соглашению между государством и церковью, никакие другие изменения в него внесены быть не могут. Поэтому никакой опасности с этой точки зрения нет. Конституционное соглашение является гарантом того, что статус Православной Церкви не может быть изменен без согласования. Сейчас речь о некоторых изменениях в значении религии православия, и речь не идет о церкви, мы должны это различать.



Мы в свое время от этого отказались, и я тоже был сторонником того, чтобы православие не объявлять официальной религией, такова моя позиция и сейчас. Пока это не представлено в качестве конституционного изменения. Я против присвоения какой-либо религии статуса официальной», - заявил Джони Хецуриани.





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