Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Лидер ЕНД: Правительство преследует цель захватить ГПЦ


29.08.2024   16:53


«Правительство преследует цель захватить институт, на который оно не имеет никакого влияния», — так председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава комментирует сообщения о намерениях праящей «Грузинской мечты» объявить православие государственной религией.

«В данном случае очень важна позиция самой Церкви. Как я слышала, подобные заявления правительства для них тоже неприемлемы. На мой взгляд, это очередная попытка [правительства] захватить институт, на который Бидзина Иванишвили не имеет влияния и никогда не будет иметь.

Он хочет использовать нашу религию и церковь только в пропагандистских целях, что является наиболее ценным компонентом для подавляющего большинства граждан Грузии», — сказала Бокучава.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна