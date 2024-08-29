

Лидер ЕНД: Правительство преследует цель захватить ГПЦ

29.08.2024 16:53





«Правительство преследует цель захватить институт, на который оно не имеет никакого влияния», — так председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава комментирует сообщения о намерениях праящей «Грузинской мечты» объявить православие государственной религией.



«В данном случае очень важна позиция самой Церкви. Как я слышала, подобные заявления правительства для них тоже неприемлемы. На мой взгляд, это очередная попытка [правительства] захватить институт, на который Бидзина Иванишвили не имеет влияния и никогда не будет иметь.



Он хочет использовать нашу религию и церковь только в пропагандистских целях, что является наиболее ценным компонентом для подавляющего большинства граждан Грузии», — сказала Бокучава.







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