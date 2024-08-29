

TI-Грузия: Новые правила ЦИК по проведению жеребьевки на участке нарушают Избирательный кодекс

29.08.2024 16:59





«Международная прозрачность – Грузия» 29 августа опубликовала заявление в ответ на новое постановление ЦИК Грузии. По заявлению организации, внесенные в постановление изменения игнорируют прозрачность избирательного процесса и нарушают Избирательный кодекс. Согласно изменениям, председатели участковых избирательных комиссий должны провести распределение функций между членами комиссии по жеребьевке за неделю до выборов. До сих пор такая жеребьевка проводилась непосредственно в день выборов.



В организации подчеркивают, что функции членов комиссии, особенно функции регистратора избирателей и регулятора потоков, очень важны для обеспечения справедливого и свободного проведения выборов. Ранее процедура жеребьевки проходила на избирательных участках с 7:00 до 8:00 в день выборов, и наблюдать за ней могли представители неправительственных организаций, международные наблюдатели и представители политических партий.



«В результате нового правила, принятого ЦИК, практически невозможно мобилизовать масштабный наблюдательный ресурс только для наблюдения за процедурой жеребьевки на более чем 3000 избирательных участках, открытых в Грузии и за ее пределами за 7 и более дней до выборов. В результате изменения качество наблюдения за процедурой жеребьевки однозначно пострадает, что, несомненно, снизит прозрачность процесса», – добавляет «Международная прозрачность – Грузия».



Для обоснования законности решения ЦИК используется подпункт «в» части первой статьи 14 Избирательного кодекса Грузии, согласно которому «в исключительных случаях, если стало невозможным выполнение установленных настоящим Законом отдельных требований/соблюдение установленных сроков, (ЦИК) правомочна постановлением определить избирательные мероприятия и сроки к проводимым выборам/проводимому голосованию».



Однако «Международная прозрачность – Грузия» заявляет, что ЦИК игнорирует один из подпунктов части первой той же статьи 14, согласно которому ЦИК правомочна решать вопросы, связанные с другими избирательными процедурами, за исключением процедур дня голосования. «Указанное исключение прямо запрещает ЦИК вносить какие-либо изменения в порядок проведения дня голосования», – говорится в заявлении.



При этом в организации отмечают, что ЦИК не в полной мере выполняет требования пункта «в» части 1 статьи 14, поскольку в ее постановлении не поясняется, какой «исключительный случай» имел место, что сделало невозможным проведение жеребьевки в день выборов. «Во время промежуточных выборов, состоявшихся в 2023 году, где использовались те же электронные технологии и процедуры, которые планируется использовать на парламентских выборах 26 октября, в части процедур жеребьевки проблем не выявлено», – добавляет «Международная прозрачность – Грузия».



Организация призывает ЦИК Грузии отменить принятое постановление и соблюсти установленный Избирательным кодексом срок проведения процедуры жеребьевки.



С аналогичной оценкой и призывом выступила Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) в заключении «Друга суда», опубликованном 20 августа.



Civil Georgia

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