

Депутат : Конституционный суд – единственный конституционный орган, который может сохранить европейский курс страны

29.08.2024 17:49





Конституционный суд - единственный конституционный орган, который сегодня может сохранить европейский курс страны, - заявила оппозиционный депутат парламента Тамар Кордзая в ходе рассмотрения конституционного иска касательно закона «О прозрачности иностранного влияния».



По ее словам, принятием закона страна нарушает международные соглашения.



«Мы, члены парламента, как представители конституционного органа, считаем, что этим иском выполняем свою конституционную обязанность, которая установлена статьей 78. Поэтому мы думаем, что именно Конституционный суд – тот единственный конституционный орган, который сегодня может сохранить европейский курс страны. Если этого не произойдет, для нас просто закроется дверь ЕС на неопределенный срок.



Наше членство в международной организации, а в данном случае членство в ЕС просто исключено в условиях нарушения фундаментальных прав. Нас, конституционные органы, статья 78 обязывает принять все меры для того, чтобы стать членом [ЕС]. Членство происходит путем выполнения международных соглашений. Принимая этот закон, мы нарушаем международные соглашения», - заявила Тамар Кордзая.





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