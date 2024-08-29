

Закон об иноагентах представляет российский закон для правозащитников - представитель президента в КС

29.08.2024 18:26





По мнению представителя президента в Конституционном суде Георгия Бурджанадзе российский закон об иноагентах принятый в Грузии представляет угрозу для людей, которые живут на оккупированных территориях и сотрудничают с грузинскими организациями.



Об этом Георгий Бурджанадзе заявил сегодня, 29 августа, выступая в Конституционном суде на рассмотрении иска против российского закона.



По мнению Бурджанадзе, опасным является изданный в рамках российского закона приказ министра юстиции, который требует раскрытия информации лиц, сотрудничающих с неправительственными организациями.



По его словам, оглашение личности людей, проживающих на оккупированных территориях и работающих в грузинских общественных организациях, может поставить под угрозу их жизнь и здоровье.



«Если организация кого-то нанимает, платит ему зарплату, получает от кого-то услуги, все это должно быть обнародовано и опубликовано.



Ряд организаций в Грузии занимаются документированием ситуации с правами человека на оккупированных территориях. Есть люди, которым выплачивают зарплату и гонорары неправительственные организации, действующие в Грузии. Они являются членами неправительственной организации, и этот закон предусматривает необходимость обнародования имен и фамилии этих людей.



Иногда правозащитная деятельность требует профессиональной конфиденциальности. Потому что, например, не раскрываются имена и фамилии людей, находящихся в опасных местах. Естественно, что эта информация может быть обнародована через этот реестр и жизнь и здоровье членов организаций может оказаться под угрозой», — заявил Георгий Бурджанадзе.







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