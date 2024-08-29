

Православние не будет объявлено государственной религией, но роль ГПЦ будет увеличена - протоиерей Андрия Джагмаидзе

29.08.2024 19:41





Один принцип, что государство не внесет никакую запись без Церкви. Принцип второй - это не будет иметь форму объявления государственной религией. Принцип третий - будет конституционная запись, которая укрепит и увеличит роль Церкви, - об этом заявил глава службы по связям с общественностью патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе, говоря о встрече в Патриархии, которая состоялась в связи с инициативой власти объявить православие государственной религией.



«Поскольку речь о конституционной записи, ускоренно получить окончательную форму очень сложно. Один принцип, что государство не внесет никакую запись без Церкви. Принцип второй, это не будет иметь форму объявления государственной религией. Принцип третий, будет конституционная запись, которая укрепит и увеличит роль церкви» - сказал Джагмаидзе.



По словам Джагмаидзе, у соглашения не будет формулировки об объявлении православия государственной религией, а форма окончательной формулировки станет известна ​​позже.



По его словам, со стороны государство еще раз было заявлено, что без согласия церкви никакая запись сделана не будет.



«Я назову основные пункты, которые важны в этом вопросе. Первое, что у этого соглашения не будет формулировки провозглашения православия государственной религией. Предложение со стороны государства является актом вежливости, который подразумевает укрепление статуса церкви конституционной записью, большинство архиереев согласно, что это приемлемо. Какой будет формулировка в окончательном виде, мы узнаем чуть позже.



Обсуждение касательно этого вопроса продолжится, поскольку речь идет о конституционном изменении. Принять это быстро в окончательном виде будет сложно, потому что это требует большего обсуждения и времени», - сказал Джагмаидзе.



По его словам, конституционная запись - очень серьезный шаг, поэтому обсуждения и консультации относительно того, какой будет окончательная форма, будут продолжены.



На вопрос, какую позицию занимает патриарх, Джагмаидзе отвечает: «Без позиции патриарха, конечно, члены синода не сделают своего заключения».





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