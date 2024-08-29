

Патриарх Илия Второй против ускоренного рассмотрения вопроса объявления Православия государственной религией

29.08.2024 19:44





Хочу подчеркнуть, сказать пожелание патриарха. Желание патриарха было высказано, местоблюстителем было отмечено, что желание Святейшего, чтобы этот вопрос не был рассмотрен так ускоренно - [архиереи] разделяют позицию патриарха, - об этом митрополит Потийский и Хобский, владыка Григол заявил журналистам о встрече в Патриархии, которая проводится в связи с инициативой правительства объявить православие государственной религией.



Как отметил владыка, он вышел со встречи и не собирается вступать в обсуждение этого вопроса.



«Мой ответ таков, что предложение такого типа, столько вопросов, что, я думаю, не должно подлежать обсуждению так ускоренно. Поэтому лично я в обсуждение не вступил и не собираюсь вступать, потому что это требует подхода с большим спокойствием, большего обдумывания, взвешивания. Я не считаю, что сегодня было бы срочно это обсуждать, однако понятно, в жизни вообще существуют проблемы и мы обсуждаем разные проблемы, но что касается статуса церкви, в любом случае, когда готовилось решение по основательному соглашению был максимально изучен имеющийся в этом направлении опыт. Как неоднократно отмечалось, оно было принято, и Его Святейшество тогда не был сторонником этого статуса. Сегодня, в данный момент, насколько мне известно, сейчас речь не идет о статусе государственной религии. Я вам говорю, я даже в обсуждение не вступал...



Предложение [о провозглашении православия государственной религией] о том, чтобы еще более укрепился статус Грузинской Православной Церкви перед теми угрозами, которые существуют в современном мире, в целом, в отношении псевдоценностей, хотя проблемы есть и там, где государственная религия. Даже там мы видим такие решения, которые совершенно неприемлемы для церкви», - сказал владыка Григол.



По его словам, когда он выходил из Патриархии, заседание продолжалось.



«Я, конечно, высказал свое мнение, то, что говорю вам, я сказал и там. Тут не идет [речи] о принятии или непринятии [мнения]. Хочу подчеркнуть, пожелание Патриарха было высказано, местоблюстителем было отмечено, что желание Святейшего, чтобы этот вопрос не был рассмотрен так ускоренно, но это не тема какого-то совместного решения, речь и не об этом, здесь речь идет о заявленной воле государства, доброй воле. За этим какие-то спекуляции, хорошо, плохо - это требует серьезного рассмотрения, анализа, встреч специалистов и после этого формирования определенного мнения», - сказал владыка Григол.





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