

Правительство назначило бывшему генпрокурору Иракли Шотадзе госохрану

29.08.2024 22:09





Правительство назначило бывшему генеральному прокурору Иракли Шотадзе госохрану - соответствующее постановление правительство было подписано премьером Грузии Ираки Кобахидзе 26 августа.



В указе отмечается, что он вступает в силу с момента подписания и его действие распространяется на правоотношения, возникающие с 23 мая 2024 года.



23 мая генеральный прокурор Грузии Иракли Шотадзе покинул свой свой пост. По имеющейся информации, отставка была связана с его состоянием здоровья и необходимости продолжительного лечения. Также, по словам Шотадзе, решение уйти в отставку он принял по рекомендации врачей.



Это была не первая отставка Шотадзе с должности генерального прокурора. В мае 2018 года под давлением общественности по делу об убийстве подростков на улице Хорава, в связи с фальсификациями, он ушел в отставку, заявив, что это все происки "националов". Его тогда даже похвалил Бидзина Иванишвили.



Но Шотадзе был очень ценен для системы Иванишвили, через 19 месяцев в 2020 году его вернули на эту должность.



Ранее партия "Droa" заявляла, что Отар Парцхаладзе, который в прошлом году был лишен гражданства Грузии, а также обвинен США в том, что является прямым агентом Кремля, а Департамент оперативной информации ФСБ России курирует его деятельность, управлял Генеральной прокуратурой через Шотадзе.





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